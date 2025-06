Si schianta in moto contro una recinzione, morto motociclista a Rivoli

RIVOLI – Un uomo di 30 anni è morto questa sera dopo essere andato a sbattere con la sua moto contro una recinzione in corso Kennedy a Rivoli. L’uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Kawasaki intorno alle 18, finendo la corsa contro una recinzione.

In sella alla moto con lui c’era una donna, che è rimasta gravemente ferita. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri si stanno occupando di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese