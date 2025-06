Regina Music Fest, a causa del maltempo le attività si sono svolte nei reparti dell’ospedale infantile di Torino

TORINO – “Siamo spiacenti nel comunicare che, a causa di previste condizioni meteorologiche avverse, le attività previste nel pomeriggio del 2 giugno nell’area antistante l’ingresso dell’ospedale Regina Margherita in occasione del Regina Music Fest non potranno svolgersi e vengono rimandate a data da destinarsi. Per soddisfare l’attesa dei bambini e delle loro famiglie di trascorrere un pomeriggio in musica, rimangono confermate alcune attività di intrattenimento e gioco all’interno dei reparti” – ha scritto in una nota l’addetto stampa della Città della Salute e della Scienza di Torino, Pier Paolo Berra.

Nonostante le precarie condizioni meteorologiche che non hanno permesso lo svolgimento del Regina Music Fest 2025 nell’area antistante l’ingresso dell’ospedale Regina Margherita, il Regina Music Fest con i suoi artisti si è spostato all’interno dei reparti per soddisfare l’attesa dei bambini, delle loro famiglie e degli operatori, che hanno trascorso un pomeriggio all’insegna dello svago e del sorriso grazie a numerose attività di intrattenimento e gioco.

