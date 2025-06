Ponte del 2 giugno: 10 mila visitatori hanno scelto il Museo Nazionale del Cinema di Torino

TORINO – Torino si conferma una meta turistica di primo piano: tra il 31 maggio e il 2 giugno 2025, oltre 10.000 persone hanno visitato il Museo Nazionale del Cinema e la Mole Antonelliana. Un dato che impressiona non solo per il totale, ma anche per la media giornaliera, che ha superato abbondantemente i 3.000 visitatori al giorno.

Un risultato che riflette l’attrattività crescente della città, specialmente nei weekend e nei ponti festivi, come sottolineano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore del Museo: “È stato il primo ponte con un vero assaggio d’estate e le città si sono riempite di turisti, così come il nostro museo – sottolineano –. È sempre bello girare per la città e sentir parlare tante lingue diverse: tanti i visitatori, nazionali e internazionali, che hanno varcato la soglia del monumento simbolo della città per ammirare le mostre The Art of James Cameron e Donato Sansone. Metaversi e godere del panorama della città dall’alto. Oramai Torino e il Piemonte sono mete turistiche consolidate grazie a una forte politica culturale degli enti, capace di valorizzare le innumerevoli e pregevoli bellezze del nostro territorio, inserendosi nelle destinazioni preferite a livello europeo”.

La media di oltre 3.000 visitatori al giorno supera, anche se di poco, la media tenuta durante il periodo festivo di fine anno 2024, che era di 50.000 visitatori in 16 giorni, +17% rispetto allo stesso periodo 2023 quando sono stati registrati 43 mila visitatori.

