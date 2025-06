Il Torino Fringe Festival, dedicato alle arti performative, ha chiuso l’edizione con 11 mila presenze

TORINO – Agli appuntamenti del Torino Fringe Festival, organizzato nelle scorse settimane e dedicato alle arti performative contemporanee, sono andate oltre 11 mila persone. Sono i numeri diffusi al termine della rassegna dall’organizzazione, coordinata dall’associazione Torino Fringe.

Ci sono state 170 repliche di più di 40 spettacoli, tra prosa, danza, musica e performance, più di 15 eventi speciali, 6 prime assolute, nazionali e anteprime per un totale di 11mila presenze, in linea con gli anni precedenti, 100 volontari, 90 operatori culturali (30 di Fringe in Rete) e il numero record di 17 spettacoli sold out.

Quest’anno il Premio Letterario Fringe per drammaturghi, in collaborazione con la casa editrice indipendente SuiGeneris, destinato alle opere inedite di teatro in italiano o in traduzione è stato assegnato a A.L.D.E di Giovanni Onorato, per aver creato una commistione di numerosi linguaggi: il teatro, la musica e la poesia. Menzione di merito per Terra e Polvere, scritto da Vene Vietez e Quell’attimo di Beatitudine di Christian di Filippo.

