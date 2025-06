Sono passati 8 anni dalla tragedia di piazza San Carlo, Torino ricorda le vittime con una cerimonia

TORINO – Era la sera del 3 giugno 2017 e Juventus e Real Madrid stavano per scendere in campo per giocarsi la Champions League. A Torino migliaia di persone erano in piazza San Carlo per assistere alla finale sui maxi schermi. Una serata di festa che si trasformò in tragedia. Due persone decedute, Marisa Amato e Erika Pioletti, e circa 1600 feriti nella calca.

Questa mattina in piazza san Carlo si è tenuta una cerimonia per ricordare le due vittime alla presenza del sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Presenti anche i familiari di Marisa Amato e l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, che per quella tragedia è stata condannata a un anno e 5 mesi.

