Due settimane di immersione nelle culture africane con il festival “CreativAfrica”, a Torino dal 5 al 19 giugno

TORINO – Dal 5 al 19 giugno a Torino torna il festival CreativAfrica, dedicato all’arte e alla cultura delle culture africane. A organizzare gli appuntamenti è l’associazione Renken ETS, ad ospitarli è ristorante sociale Jigeenyi, in via Borgo Dora, ma sono previste due serate musicali, una al Magazzino sul Po e una nel cortile della Lavanderia a Vapore a Collegno, in collaborazione con il Festival Interplay.

Il tema di quest’anno è “Afrodiscendenze”, che “richiama l’attenzione sul riconoscimento dei discendenti degli africani che arrivarono durante il periodo coloniale nel continente americano come parte del commercio degli schiavi e che soffrirono, storicamente, della discriminazione e della negazione dei diritti umani”, spiegano gli organizzatori.

Il programma

Giovedì 5/06 – Jigeenyi

h 18 Inaugurazione, esposizione e vendita stampe “La Linterna”.

h 18 Workshop dedicato alle stampe de La Linterna.

h 19 Mastaced djset.

h 21 Hemper djset.

Venerdì 6/06 – Jigeenyi

h18 – Talk Color, identidad y tradición, con i maestri colombiani de La Linterna.

h 19 ioMüsyk live set.

h 21 Onda Pacifica djset.

Sabato 7/06 – Jigeenyi

h 21 Nonsonopoetica live.

Domenica 8/06 – Jigeenyi

h 15 Laboratorio di cucina latina/afrodiscendente con gastronomia, a cura della

Gastronomia l’Agenzia di Viaggi.

h 21 Concerto. Diara e Kamaari live.

Giovedì 12/06 – Jigeenyi

h 17 Workshop “Afroumanesi”, a cura di Otello boutique

h 19 Mor Dkr djset.

h 21 Tate Nsongan live.

Venerdì 13/06 – Jigeenyi

h 17 Talk “Universo Parallelo” con l'autrice Nogaye Ndiaye.

h 19 Noname djset.

h 21 Ibson Daone band live.

Sabato 14/06 – Lavanderia a vapore

h 19 Aperitivo by Jigeenyi

h 21 Spettacolo “Congo, ka, boye” – Danseincolore.

h 22 Talk “Spazi di cultura”, insieme a Interplay Festival e Cisao. A seguire interplay

Final Party.

Domenica 15/06 – Jigeenyi

h 11 Laboratorio creativo per bimbi Asai, a cura di Meryem Lemaaoui.

h:15 “Cucinando con le Tradizioni Akan”. Laboratorio di etno-gastronomia a cura di

Genevieve Yao.

h 19 Chris Obey live.

Giovedì 19.06 – Magazzino sul Po

h 18 Talk “Ma siamo ancora qui a parlarne?” con l’autrice e illustratrice Cleo Bissong

h 19 Aperitivo by Jigeenyi.

h 21 Mbaymi live.

h 22 Royal Messenjah live.

h 23 djset di chiusura.

