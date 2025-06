James Cameron non verrà a Torino. La masterclass sarà in streaming

TORINO – Niente da fare, il rapporto tra Torino e James Cameron continua ad essere piuttosto travagliato. Senza tornare sull’infinita battaglia che alla fina ha portato la splendida mostra The Art of James Cameron al Museo Nazionale del Cinema, l’ultima nota del MNC delude tutti gli apassionati.

Annunciato solo pochi giorni fa, James Cameron non sarà invece a Torino per ricevere il Premio Stella della Mole e per tenere la Masterclass nell’Aula del Tempio. Il Museo ha infatti annunciato che “a rettifica di quanto comunicato la scorsa settimana, James Cameron non potrà essere a Torino il 9 e il 10 giugno poiché la realizzazione del suo ultimo film Avatar 3 richiede la sua presenza in Nuova Zelanda”.

La masterclass in streaming

La Masterclass con James Cameron però è confermata e verrà fatta in diretta streaming al Cinema Massimo mercoledì 11 giugno alle ore 20:00, in dialogo con il direttore del Museo Nazionale del Cinema Carlo Chatrian. I biglietti per accedere al Cinema Massimo e assistere alla Masterclass saranno acquistabili online sul sito del Museo Nazionale del Cinema a partire dalle ore 11:00 di giovedì 5 giugno 2025.

Il regista ha mandato un messaggio di scuse:

La realizzazione di Avatar 3 è un viaggio emozionante ed estremamente complesso. Per quanto non vedessi l’ora di visitare Torino e l’iconica Mole Antonelliana, che ospiterà le mie opere fino alla fine di agosto, non posso farlo in questo preciso momento per esigenze di produzione. Sapere che centinaia di migliaia di visitatori hanno già visitato The Art of James Cameron mi ha commosso profondamente. Anche se non potrò essere con voi a Torino la prossima settimana, mi collegherò virtualmente dalla Nuova Zelanda l’11 giugno per una conversazione con il Direttore del Museo Carlo Chatrian, che ho avuto l’onore di ospitare a Los Angeles qualche mese fa. Spero che possiate partecipare a quella che sarà una conversazione a tutto tondo sulla creatività, sul cinema, sull’esplorazione e, soprattutto, sul potere della curiosità.

