Accademia del Doppiaggio apre una nuova sede a Torino

TORINO – L’Accademia del Doppiaggio, la scuola nata a Roma nel 2002 per formare professionisti del settore, inaugura la sua nuova sede in Via Assarotti 6 a Torino.

Secondo i fondatori Christian Iansante e Walter Bucciarelli, Torino è la città ideale per avviare una nuova sede, data la sua tradizione cinematografica e la sua forte vocazione artistica. “Torino è una delle capitali culturali d’Italia e il luogo perfetto per formare i doppiatori del futuro”, affermano i fondatori.

Il percorso formativo si articola in 28 lezioni da quattro ore ciascuna, con un mix di teoria e pratica. Durante il corso, gli studenti avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con alcune delle voci più celebri del panorama internazionale, come quelle di Johnny Depp, Tom Hanks, Kate Hudson, Orlando Bloom e Bradley Cooper.

Le selezioni, previste per il 14 e 15 giugno 2025, offriranno a molti aspiranti doppiatori l’opportunità di accedere al corso.

Il corso prevede due opzioni di frequenza: la Classe A, che si svolgerà il sabato dalle 11:00 alle 20:00, e la Classe B, che avrà luogo la domenica dalle 9:00 alle 18:00. Le lezioni si terranno in presenza e il corso avrà una durata complessiva di 112 ore, da ottobre 2025 a giugno 2026.

