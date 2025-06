TORINO – Massimiliano Cipolletta è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Torino. L’elezione è avvenuta a porte chiuse nel consiglio camerale, convocato il 19 maggio scorso con decreto regionale, e si è svolta a scrutinio segreto. Cipolletta succede a Dario Gallina, presidente uscente per il periodo 2020-2025, che ha guidato la Camera di Commercio in un momento di grande evoluzione economica e sociale.

Classe 1968 e torinese di origine, Cipolletta vanta una lunga carriera nel panorama economico locale e nazionale. Fino a novembre 2024, ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato del Gruppo Scai, azienda torinese leader nell’IT e nei servizi tecnologici. Inoltre, ha avuto un’importante esperienza come vicepresidente dell’Unione Industriali di Torino per otto anni, e come presidente della Fondazione Piemonte Innova (già Torino Wireless) per cinque anni, contribuendo al progresso tecnologico e innovativo della regione.

Un volto noto nel mondo dell’imprenditoria torinese, Cipolletta è stato anche membro della Giunta camerale nel precedente quinquennio, confermando il suo impegno verso la crescita e lo sviluppo del territorio. Con l’elezione alla presidenza della Camera di Commercio, si trova a dover affrontare nuove sfide, a partire dal rilancio dell’economia locale in un periodo di incertezze globali e cambiamenti tecnologici rapidi.

Oltre alla presidenza della Camera di Commercio, Cipolletta avrà anche il compito di presiedere il Laboratorio Chimico e il Centro Congressi Torino Incontra, entrambe aziende speciali della Camera di Commercio, che hanno un ruolo strategico nella promozione del territorio e nell’attrazione di eventi internazionali.

Il consiglio camerale, composto da 22 consiglieri in rappresentanza dei settori economici del territorio, ha inoltre integrato la sua composizione con 3 componenti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di tutela dei consumatori e dei liberi professionisti. Il prossimo passo sarà la nomina della giunta, prevista per il 25 giugno, con sette membri che affiancheranno Cipolletta nella guida dell’ente.

