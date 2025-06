Il presidente del Piemonte Cirio insignito dell’Ordine al Merito di Ucraina, il riconoscimento voluto da Zelensky

TORINO – Il Presidente della regione Piemonte Alberto Cirio è stato insignito oggi a Roma del titolo di Cavaliere dell’Ucraina. E’ stato l’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk a consegnare l’onorificenza dell’Ordine al Merito a Cirio, conferitagli dal premier Volodymir Zelensky.

Il riconoscimento è stato assegnato “per significativi meriti personali nel rafforzamento della cooperazione interstatale, per il sostegno alla sovranità statale e all’integrità territoriale dell’Ucraina.”

“Un’onorificenza che mi emoziona – ha detto Cirio – e che desidero dedicare al Piemonte e alla nostra comunità, sempre solidale e vicina al popolo ucraino, come dimostra l’impegno dell’ospedale Regina Margherita nel curare i tanti bambini malati che sono arrivati in questi anni in Piemonte dalle zone di guerra.

Pace, cooperazione e solidarietà sono valori da difendere ogni giorno”.

