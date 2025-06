Il sindaco Lo Russo in missione a Kiev: da Torino una flotta di bus per sostenere la ricostruzione a Kharkiv

TORINO – Mentre la guerra in Ucraina prosegue con intensi attacchi e lo scenario diplomatico appare ancora lontano da una svolta, la Città di Torino compie un passo concreto a sostegno della popolazione ucraina. Domani, durante la sua visita ufficiale a Kiev per partecipare al Terzo Summit internazionale delle città e regioni europee intitolato “Uniti per la pace e la sicurezza”, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo annuncerà un’importante donazione: una decina di autobus cittadini sarà messa a disposizione della città di Kharkiv.

I mezzi, modelli Iveco 491 dismessi di recente da Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) nell’ambito del rinnovo della flotta, sono già pronti per partire e saranno destinati a ricostruire parte della rete di trasporto pubblico gravemente compromessa dai bombardamenti russi. Un secondo invio – altri 10 autobus Iveco Citelis EEV – è previsto per ottobre, con la possibilità di portare il totale delle donazioni fino a 50 mezzi entro il 2026, tutti corredati di pezzi di ricambio per la manutenzione.

“Durante l’incontro a Torino con il sindaco di Kharkiv ci erano stati raccontati gli effetti devastanti del conflitto, in particolare sul trasporto pubblico locale – ha dichiarato Lo Russo. – Siamo davvero felici di poter offrire un aiuto concreto grazie alla collaborazione con Gtt. Questo gesto vuole essere il primo passo di un’azione più ampia che coinvolga anche altri Comuni italiani nel sostenere le comunità ucraine colpite dalla guerra”.

Kharkiv, seconda città dell’Ucraina e situata a soli 40 km dal confine con la Russia, ha subito pesanti danni infrastrutturali sin dalle prime fasi dell’invasione. La quasi totalità del suo parco mezzi pubblico è stata distrutta o resa inutilizzabile. La consegna degli autobus torinesi rappresenta un primo contributo pratico alla ripresa dei servizi essenziali per la popolazione rimasta in città.

Anche Gtt esprime il proprio impegno istituzionale. “Come azienda siamo orgogliosi di poter partecipare alla ricostruzione di un territorio profondamente ferito – ha affermato l’amministratore delegato Guido Mulè. – I primi autobus sono pronti e stiamo completando le procedure burocratiche per l’invio”.

L’iniziativa rientra nel quadro della cooperazione internazionale promossa da Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, di cui Lo Russo è vicepresidente con delega alle Politiche comunitarie e internazionali. In vista della Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina prevista a luglio a Roma, l’obiettivo è creare un coordinamento nazionale degli aiuti, mettendo in rete le esperienze e le risorse delle città italiane.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese