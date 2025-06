Stazzano: gattino trovato morto e inchiodato al muro dell’oratorio

STAZZANO – Potrebbe essere stato un ragazzino di 14 anni l’artefice di un gesto di inqualificabile violenza.

Un gattino è infatti stato trovato senza vita e inchiodato – come se fosse crocifisso – al muro dell’oratorio di Stazzano, in provincia di Alessandria. L’episodio è stato segnalato sui social da una residente. E proprio il ragazzo si sarebbe vantato del proprio gesto su alcune chat.

In campo, in seguito all’accaduto, è scesa anche l’Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) che comunica di avere presentato una denuncia alla procura minorile di Torino, e per conoscenza alla procura di Alessandria, sostenendo che “i sospetti si sono accentrati su un adolescente di circa 14 anni”.

La richiesta dell’Aida, riporta Ansa, è che si apra un procedimento per maltrattamento e uccisione di animali.

