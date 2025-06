UniTo continua a scalare la classifica delle migliori università del mondo stilata dal Center for World University Rankings

TORINO – Come ogni anno, è stata pubblicata dal Center for World University Rankings (CWUR) la classifica che valuta le migliori università del mondo. Nell’edizione 2025 sono presenti in classifica 2000 Atenei su più di 21.000 presi in considerazione, di cui 66 italiani.

A che punto è l’Università di Torino

Secondo la classifica, l’Università di Torino ha migliorato la sua performance rispetto al 2024. Si posiziona infatti al 242° a livello globale (245° nel 2024) e al 91° posto in Europa (95° nel 2024) stabilendosi nel top 1,2% del ranking.

In Italia l’Ateneo torinese consolida la sua posizione confermandosi al 5° posto dopo Sapienza Università di Roma (125°), Università di Padova (178°), Università di Milano (191°) e Università di Bologna (204°). La seguono l’Università di Napoli Federico II (243°), Università di Firenze (274°), Università di Genova (286°), Università di Pisa (288°) e Università di Pavia (327°).

A livello mondiale si confermano in testa alla classifica le americane Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Stanford University.

Le classifiche del CWUR valutano le università nelle loro attività principali attraverso l’utilizzo di 7 indicatori di prestazione raggruppati in 4 aree con un peso percentuale così distribuito:

Istruzione: 25%

Occupabilità: 25%

Corpo docente: 10%

Ricerca: 40%

Siamo particolarmente orgogliosi del risultato ottenuto dall’Università di Torino – che si attesta al 242° posto a livello globale e al 5° in Italia nella classifica CWUR 2025. È un riconoscimento prestigioso che conferma la qualità e la solidità del nostro Ateneo in un panorama altamente competitivo che ha valutato oltre 21.000 università nel mondo. Il miglioramento rispetto al 2024 è un segnale chiaro della direzione intrapresa ormai 6 anni fa dal nostro Rettorato. Questo traguardo è stato possibile grazie a un forte impegno nella valorizzazione della ricerca scientifica, sostenuta da investimenti mirati e da una strategia di internazionalizzazione sempre più incisiva. Siamo convinti, infatti, che il confronto con il mondo sia un elemento essenziale per generare conoscenza e innovazione di impatto globale. Parallelamente, abbiamo lavorato per rafforzare la qualità della nostra offerta formativa, rendendola sempre più orientata ai bisogni reali del mondo del lavoro e alle sfide della società contemporanea. La nostra didattica guarda al futuro, senza perdere di vista il ruolo formativo e culturale dell’Università. Questa classifica premia quindi una visione strategica condivisa e il lavoro quotidiano di tutta la comunità accademica.

Dichiara il Rettore Stefano Geuna.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese