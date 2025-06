Caffè Vergnano chiude il 2024 in crescita: +17,5% di fatturato, export in volata

TORINO – Prosegue la crescita sostenuta per Caffè Vergnano, storica torrefazione piemontese fondata nel 1882. Il bilancio 2024 si chiude con un fatturato di 124,7 milioni di euro, in aumento del 17,5% rispetto al 2023 e del 44% rispetto al 2021. I dati sono stati approvati dal consiglio di amministrazione.

A trainare la crescita, l’export (+33%), che raggiunge quota 32,8 milioni di euro, con una presenza in oltre 90 Paesi. Si rafforza anche la performance del canale Retail Italia, che vale 38,6 milioni di euro (+24%), mentre l’Horeca resta centrale: 42 milioni di euro di ricavi e una rete capillare con 34 depositi e oltre 7.000 locali serviti porta-a-porta.

Un modello sostenibile e centrato sulle persone

“L’anno è stato segnato da un eccezionale aumento dei costi delle materie prime, ma i risultati confermano la validità delle nostre scelte” ha commentato Carolina Vergnano, AD dell’azienda. “Guardiamo al 2025 con rinnovato slancio”.

Nel 2024 sono stati investiti oltre 8 milioni di euro, portando a 27 milioni il totale del triennio. Il focus è su sostenibilità, qualità e formazione: l’Accademia Vergnano, riconosciuta come SCAPremier Training Campus, ha consolidato il legame diretto tra brand e consumatori.

Il polo produttivo tutto piemontese

La produzione resta completamente localizzata in Piemonte, tra i due stabilimenti storici di Santena e il nuovo polo industriale di Valfenera, operativo dal 2022 su 80.000 mq. La partnership con Coca-Cola HBC, attiva in 29 Paesi dal 2021 (Italia esclusa), si conferma un asset strategico per la crescita internazionale.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese