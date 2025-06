Zara riapre il suo store di Via Roma a Torino con un nuovo concept Donna e Bambino

TORINO – Zara ha riaperto al pubblico il suo punto vendita in via Roma a Torino, con un concept totalmente rinnovato dedicato alle collezioni Donna e Bambino. Situato sull’asse che collega Palazzo Madama con la stazione di Porta Nuova, lo store si estende su una superficie di 1.124 metri quadrati distribuiti su due piani e rappresenta un’evoluzione significativa per il marchio.

L’apertura segue quella del nuovo spazio Zara Man, inaugurato nel 2024 al civico 354 della stessa via, rafforzando la presenza del brand nel cuore dello shopping torinese.

Un design accogliente e sofisticato

Il progetto è stato curato dallo Studio di Architettura di Zara, che ha ridisegnato completamente gli interni per offrire un’esperienza immersiva. Gli ambienti sono collegati in modo fluido e dialogano con la facciata esterna, incorniciata dai portici. Ogni spazio è arricchito da materiali come il marmo e il rovere, e arredato con pezzi di design selezionati.

Al centro del percorso spicca una suggestiva area verde che introduce un contrasto cromatico e un’atmosfera unica. Al piano superiore si apre l’area Bambino, accogliente e informale, con finiture in acciaio e mobili in mattonelle.

Tecnologia e sostenibilità al centro

Il negozio integra le più avanzate soluzioni digitali per offrire una customer experience omnicanale. I clienti possono consultare in tempo reale la disponibilità dei prodotti, localizzarli all’interno dello store e ritirare in negozio gli ordini online entro due ore. Presenti anche le casse self-checkout e un punto dedicato alla gestione dei resi.

Lo store di via Roma è anche uno dei più sostenibili del marchio: illuminazione a LED, sistemi di riscaldamento e raffreddamento ad alta efficienza e materiali eco-compatibili sono monitorati in tempo reale dalla piattaforma interna Inergy, per un uso ottimale delle risorse.

Un punto di riferimento per lo shopping torinese

Con questa riapertura, Zara rafforza la sua posizione nel centro di Torino,Un nuovo luogo di riferimento per lo shopping donna e bambino nella città, in armonia con l’eleganza architettonica di via Roma.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese