TORINO – Modifiche alla circolazione per i lavori infrastrutturali e tecnologici programmati da lunedì 16 giugno a domenica 14 settembre sulla linea SFM 2 Pinerolo-Torino-Chivasso.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, sarà messo a disposizione il servizio bus nella tratta tra Torino Lingotto e Pinerolo per i treni della linea SFM 2 con fermate intermedie in tutte le stazioni previste dalla linea.

L’orario del bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

