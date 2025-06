Sabato 7 giugno torna il Torino Pride: il percorso del corteo e le variazioni al trasporto pubblico locale

TORINO – Sabato 7 giugno in città torna il corteo organizzato dal Coordinamento Torino Pride. Il percorso con partenza in corso Principe Eugenio, prosegue in corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po, con arrivo in piazza Vittorio Veneto, obbliga alla deviazione di alcune linee del trasporto pubblico locale.

La partenza è prevista per le 16:30 ma le modifiche alla viabilità dei mezzi e servizi GTT inizieranno prima: il parcheggio Roma-San Carlo-Castello dalle ore 12.00 fino al termine delle esigenze saranno chiusi l’ingresso di piazza Castello e l’uscita di via Viotti.

Le linee interessate sono: 3 – 4 TRAM – 5 – 6 – 8 – 10 – 10 N – 11 – 13 BUS – 15 – 16 CD – 16 CS BUS – 18 – 19 – 27 – 29 – 30 – 46 – 49 – 51 – 52 – 53 – 55 – 56 – 59 – 59/ – 61 – 65 – 67 – 68 – 70 – 72 – 72/ – 93 – STAR 1 – STAR 2 – Venaria Express.

Tutti gli orari delle modifiche temporanee di percorso delle linee possono subire variazioni in funzione dell’andamento della manifestazione.

Per ulteriori informazioni consultate la pagina del sito GTT.

