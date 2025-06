Torino – Il 31 maggio è stato inaugurato in via Ancona 2 un nuovo spazio dedicato all’inclusione sociale. Si tratta dell’Hub “No Difference”, nato grazie all’impegno dell’associazione sportiva GiuCo ’97 con il sostegno di Intesa Sanpaolo e in collaborazione con CESVI.

L’Hub accoglierà adolescenti e giovani adulti in situazioni di marginalità, offrendo percorsi di formazione, attività sportive e spazi di socializzazione. L’obiettivo è chiaro: restituire fiducia, sviluppare competenze e creare relazioni positive.

Il progetto è stato reso possibile dal Programma Formula di Intesa Sanpaolo, che promuove iniziative a forte impatto sociale in tutto il Paese. La raccolta fondi, lanciata sulla piattaforma For Funding, ha superato i 100.000 euro in soli quattro mesi, grazie a cittadini, imprese e alla stessa Banca, che ha contribuito con 2 euro per ogni acquisto online di determinati prodotti.

Andrea Bonsignori, presidente di GiuCo ’97, ha ringraziato tutti i partner:

“Abbiamo realizzato un sogno: uno spazio dove l’integrazione sportiva non è uno slogan, ma una realtà concreta. #NODIFFERENCE è la nostra strada”.

Anche Intesa Sanpaolo ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa. Stefano Cappellari, direttore regionale per Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Liguria, ha dichiarato:

“Lo sport può abbattere barriere e valorizzare le differenze. Insieme, possiamo superare ogni forma di esclusione”.

Dal 2021, il Programma Formula ha sostenuto oltre 170 progetti in tutta Italia, con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, rigenerazione urbana e tutela del patrimonio culturale. Solo in Piemonte, sono 20 i progetti già finanziati, per un totale superiore a 2 milioni di euro.

Roberto Vignola, vicedirettore generale di CESVI, ha concluso:

“Formula dimostra che il mondo profit e non profit possono collaborare per affrontare sfide sociali in modo concreto”.

L’Hub “No Difference” è ora aperto, pronto a offrire una nuova opportunità a chi è rimasto ai margini.

