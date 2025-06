Treni interrotti da Pinerolo a Torino Lingotto: bus sostitutivi per tutta l’estate

PINEROLO – Estate complicata per i pendolari: da domenica 15 giugno a sabato 14 settembre 2025, la linea ferroviaria SFM2 (Pinerolo – Torino – Chivasso) sarà interrotta tra Pinerolo e Torino Lingotto.

Al posto dei treni, saranno attivi autobus sostitutivi che collegheranno il Movicentro di Pinerolo alla stazione di Torino Lingotto. La misura è necessaria per lavori di potenziamento e sicurezza lungo la linea, ma comporterà disagi soprattutto per i ciclisti, poiché le biciclette non saranno ammesse a bordo dei bus.

Fermate dei bus sostitutivi

I pullman fermeranno in:

Pinerolo Olimpica

Piscina (via Umberto I)

Airasca (via Roma)

None (via Sestriere)

Candiolo (davanti al Municipio)

Nichelino (davanti alla stazione)

Torino Lingotto (via Pannunzio, lato Ferrovia)

I lavori in corso

Gli interventi riguardano:

adeguamento delle banchine a None e Pinerolo, per permettere un accesso più agevole ai nuovi treni;

miglioramento della sicurezza della linea;

ottimizzazione dell’ingresso dei convogli nel nodo ferroviario di Torino, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza.

Molti pendolari sperano che i disagi estivi siano compensati da un servizio più efficiente e puntuale in futuro.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese