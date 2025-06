Sailor Moon compie 30 anni: al MUFANT di Torino una giornata di eventi tra cultura pop e arti marziali

TORINO – Sabato 21 giugno al MUFANT si festeggia il compleanno di Sailor Moon che, come ben sanno gli

appassionati, cade il 30 giugno. Dalle 15:30 alle 19:00 in piazza Riccardo Valla 5 a Torino. Dopo la grande dimostrazione di affetto da parte del pubblico alla mostra “Sailor Moon: 25 anni in Italia” il MUFANT torna a celebrare Sailor Moon nel trentennale dall’arrivo dell’anime in Italia.

E sì, perché Sailor Moon arriva in Italia il 21 febbraio del 1995, quando Canale 5 trasmette il primo episodio della prima serie dell’anime, intitolato «Una guerriera speciale».

L’iniziativa del MUFANT, Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino, è pensata come un omaggio alla celebre serie giapponese e alla sua longeva influenza culturale, non solo nel mondo dell’animazione ma anche nei campi dell’editoria, della sociologia e degli studi di genere.

Durante il pomeriggio sarà presentato in anteprima il volume “Nel nome della Luna. Origini, rivoluzioni ed eredità di Sailor Moon”, pubblicato da Società Editrice La Torre e curato da Anna Specchio, docente all’Università di Torino. L’opera raccoglie contributi multidisciplinari che analizzano l’impatto di Sailor Moon in Italia, con riflessioni su letteratura, media, cultura pop, identità e rappresentazione LGBTQ+.

La giornata prevede una tavola rotonda con gli autori del volume, seguita da un’interessante incursione gastronomica: “Appetito da guerriere – Il cibo e la convivialità in Sailor Moon”, a cura dello chef Carlo “Ojisan” Mele, esperto di ramen e cultura culinaria negli anime. L’incontro si concluderà con una degustazione.

In chiusura, spazio all’azione con la performance di arti marziali della Scuola Yōshin Ryū, attiva dal 1978 e specializzata in Jūtaijutsu.

Durante tutto il pomeriggio sarà possibile visitare stand tematici e artigianali legati al Giappone tradizionale e contemporaneo: tra le proposte, la vestizione dello yukata, origami, amigurumi e stampe antiche giapponesi. In esposizione anche una teca curata da Leone Locatelli, fondatore di heroica.it e coautore del volume presentato.

L’evento si inserisce nel progetto Youtoo, iniziativa sostenuta con fondi PNRR, che accompagnerà il museo verso l’apertura del nuovo Rooftop: uno spazio multifunzionale pensato per mostre, incontri, cinema e mercatini tematici, atteso per l’autunno.

L’accesso alla giornata è incluso nel biglietto standard del MUFANT (5 euro il prezzo ridotto per studenti universitari con tessera). Non è previsto l’ingresso con la tessera Abbonamento Musei.

Info: 347.5405096 – 349.8171960 – press@mufant.it

