Si chiamavano Rosanna Asteggiano e Domenico Mana la madre e il figlio trovati morti in casa a Savigliano

SAVIGLIANO – Rosanna Asteggiano, 72 anni, e suo figlio Domenico Mana, 40: sono loro le persone trovate senza vita, nella serata di ieri, nella loro abitazione di Savigliano, in via Trento.

A trovare i corpi sono stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini di casa per un forte odore di gas. Entrati nell’alloggio però la tragica sorpresa.

Le ipotesi al vaglio

Al momento sono varie le ipotesi degli inquirenti, così come non si esclude che il decesso sia in realtà avvenuto già giorni fa. L’ipotesi che sin da subito ha preso corpo è quella di un omicidio-suicidio.

Si pensa anche al solo gesto estremo del 40enne, che potrebbe aver deciso di porre fine alla propria vita dopo la morte naturale della madre, rimasta vedova alcuni anni fa. L’alloggio è stato posto sotto sequestro e le indagini proseguono, sotto il coordinamento del procuratore capo di Cuneo, Onelio Dodero, che ha disposto l’autopsia sulle due vittime.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese