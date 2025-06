Pretende farmaci senza prescrizione e insulta la farmacista, poi aggredisce i carabinieri: arrestato a Sale

SALE – Un uomo di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni pluriaggravate e permanenza irregolare sul territorio nazionale.

I fatti

Il 26enne era entrato in una farmacia e pretendeva medicinali per i quali, però, era necessaria la prescrizione medica. La farmacista ha spiegato all’uomo di non poterglieli fornire in assenza del documento previsto: una risposta che il 26enne forse non si aspettava e che lo ha mandato in escandescenza.

La situazione sembrava stesse degenerando, per questo è stato subito chiamato il 112. Sul posto è arrivata rapidamente una pattuglia dei carabinieri. Alla vista dei militari, però, la situazione è precipitata: il 26enne, irregolare e senza fissa dimora, si è scagliato contro i carabinieri per sottrarsi al controllo e darsi alla fuga.

Durante la colluttazione uno dei carabinieri è anche rimasto ferito. Intanto sul posto si è recata una seconda pattuglia e finalmente l’uomo è stato bloccato e arrestato.

I carabinieri di Sale e di Castelnuovo Scrivia lo hanno portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Per lui è scattata anche l’espulsione.

