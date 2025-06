Consegnato il primo treno “Boa” Metropolis: più comfort, tecnologia e sostenibilità per la metropolitana di Torino

TORINO – È arrivato oggi a Collegno, nella nuova officina dedicata, il primo dei quattro nuovi treni “Boa” Metropolis destinati alla metropolitana di Torino. Il convoglio, prodotto da Alstom nello stabilimento di Valenciennes Petite Foret in Francia, è il primo tassello visibile di un più ampio progetto di rinnovamento e ampliamento della Linea 1, che prevede anche l’introduzione del nuovo sistema di segnalamento CBTC e l’estensione del tracciato fino a Cascine Vica.

Caratterizzati da un design moderno e funzionale, i treni “Boa” offrono interni intercomunicanti su quattro carrozze, postazioni dedicate ai passeggeri a mobilità ridotta, videosorveglianza in tempo reale e un sistema di illuminazione a LED abbinato a schermi multimediali per informazioni visive e acustiche. A rendere ancora più immediata la loro identità, la livrea nei colori simbolo di Torino: giallo e blu su sfondo bianco.

L’attenzione all’ambiente

Ma l’innovazione non si ferma al comfort. I nuovi Metropolis sono progettati con un occhio attento all’ambiente: il 96% dei materiali è riciclabile, mentre i motori ad alta efficienza garantiscono minori consumi energetici. Una risposta concreta alle esigenze di una mobilità urbana più sostenibile.

Il nuovo sistema CBTC (Communication Based Train Control), in fase di attuazione, permetterà inoltre una gestione automatica avanzata dei convogli, aumentando la frequenza e l’affidabilità del servizio. I treni consegnati – quattro in totale entro il 2025 – saranno i primi a operare con questa tecnologia, destinata a essere estesa anche ai mezzi esistenti.

Un contratto da 156 milioni di euro

Il valore complessivo del contratto in corso tra Infra.To e Alstom è di 156 milioni di euro, comprensivi sia della nuova flotta che dell’aggiornamento degli automatismi. In parallelo, il Comune di Torino ha già presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una richiesta di ulteriori 150 milioni di euro per l’acquisto di altri 12 convogli, necessari a coprire l’intera estensione della linea (+58 milioni per opere accessorie).

“Siamo di fronte a un traguardo importante – ha dichiarato Bernardino Chiaia, presidente e AD di Infra.To –. Questi nuovi treni segnano il primo vero aggiornamento della flotta dal 2006 e rappresentano un passo decisivo verso una mobilità più moderna, sostenibile e inclusiva”.

Soddisfazione anche dall’amministrazione comunale. “Il nuovo Metropolis è un investimento nel futuro del trasporto pubblico torinese – ha commentato Chiara Foglietta, assessora alla Mobilità –. Risponde alle esigenze di tutti i passeggeri, migliora l’accessibilità e segna un salto di qualità nel servizio offerto ai cittadini”.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese