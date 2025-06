Droga e prostituzione in un alloggio a Barriera di Milano: quattro arresti dopo un anno di indagini

TORINO – Un alloggio trasformato in una base operativa per lo spaccio di droga e lo sfruttamento della prostituzione. È quanto emerso da un’articolata operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Settimo Torinese, che ha portato all’arresto di quattro persone, accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

L’indagine, avviata nell’aprile 2023 e conclusasi a gennaio 2024, ha permesso ai militari di smantellare un sistema radicato nel quartiere torinese di Barriera di Milano. Al centro dell’attività criminale, un appartamento che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, veniva utilizzato non solo per lo smercio e il consumo di stupefacenti – in particolare crack, cocaina e hashish – ma anche come luogo in cui avvenivano incontri sessuali a pagamento, in un contesto di degrado e tossicodipendenza.

Come funzonava il sistema

Le indagini, condotte anche attraverso pedinamenti e appostamenti, hanno fatto emergere un quadro inquietante: uno degli arrestati, convivente della donna cui era intestata la casa, gestiva l’attività di prostituzione, affittando la camera da letto a clienti disposti a pagare per rapporti sessuali spesso accompagnati dal consumo di crack. Le donne coinvolte – tutte giovani tossicodipendenti – venivano reclutate dallo stesso uomo e “pagate” in droga, acquistata dagli stessi clienti.

Un secondo arrestato aveva invece il compito di rifornire la sostanza stupefacente, incassando il denaro sia per la droga sia per le prestazioni sessuali offerte dalle ragazze.

Durante l’attività investigativa, i carabinieri hanno colto in flagrante altri due soggetti, finiti in manette, mentre due persone sono state denunciate. Inoltre, l’appartamento risultava essere un rifugio per individui sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Nel corso dell’operazione, sono stati sequestrati 100 grammi di hashish, 4 grammi di crack (pari a 8 dosi), 1 grammo di cocaina (pari a 6 dosi) e 620 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire l’intera rete criminale che ruotava intorno all’alloggio nel cuore della periferia torinese.

