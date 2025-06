Sonic Park Stupinigi non si farà, tutta colpa dei pipistrelli

NICHELINO – Questa volta hanno vinto i pipistrelli. Il Sonic Park Stupinigi 2025, ormai pronto, non si svolgerà per proteggere la colonia di chirotteri che abita nel parco della Palazzina di caccia di Stupinigi. L’Ente Parchi ha infatti dato parere negativo e si tratta di un parere che non prevede possibilità di appello.

Il problema non è dato tanto dai decibel dei concerti e nemmeno dalle luci del palco (che si trova in una zona considerata non particolarmente impattante). A disturbare i pipistrelli sarebbero invece le luci di servizio, quelle che servono a garantire i movimenti del pubblico e gli accessi ai parcheggi.

Il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo, ideatore ed organizzatore del Sonic Park, pare non l’abbia presa particolarmente bene, anche perchè siamo ad un mese dall’inizio dell’evento e diventa complicato spostare il tutto in un altra zona.

Il calendario del Sonic Park Stupinigi prevedeva Tony Effe l’8 luglio, Gianna Nannini il 15 luglio, Riccardo Muti con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini il 18 luglio e poi Nino D’Angelo, Asco e Paul Kalkbrenner.

