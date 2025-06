Arriva a Torino il pollo fritto di Popeyes, direttamente da New Orleans

TORINO – Il pollo fritto piace agli italiani e si moltiplicano le aperture di negozi che offrono questo tipo di street food. Ora è la volta di Popeyes – Famous Louisiana Chicken, brand americano molto noto nel mondo che ha già aperto in quattro città italiane ed ora sbarca anche a Torino.

Il 12 giugno aprirà infatti il nuovo ristorante all’interno della Galleria Diana di Mondojuve Shopping Village, a Nichelino.

“Con questa nuova apertura entriamo in un’altra regione chiave per il nostro sviluppo, rafforzando la nostra presenza nel Nord Italia e proseguendo nel percorso di crescita che ci porta in contesti attrattivi”, afferma Davide Gionfriddo, General Manager di Popeyes Italia. “L’obiettivo è continuare a crescere rapidamente, aprendo cinquanta ristoranti in tre anni e offrendo a sempre più persone un’esperienza autentica e riconoscibile. La rapidità con cui stiamo crescendo – sei aperture in meno di otto mesi – riflette la forza del brand e la volontà di offrire un’esperienza autentica e riconoscibile in tutta Italia”.

