Torino, una White-List e controllo degli accessi nelle aree pedonali di nuova istituzione: ecco dove

TORINO – È stato approvato questa mattina dalla Giunta comunale su proposta dell’assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta, un provvedimento grazie al quale sarà possibile, per gli aventi diritto, accedere alle aree pedonali con varchi elettronici di nuova istituzione gratuitamente e senza dovere richiedere il rilascio di un permesso.

Cosa prevede il provvedimento per le aree pedonali

I criteri per l’ingresso saranno definiti con appositi atti amministrativi relativi a ciascuna area pedonale e comunicati in fase di accensione delle telecamere. Sarà quindi sufficiente compilare un modulo su Torino Facile, il portale di presentazione e di accesso ai servizi online della Città di Torino, per essere inseriti, a seguito di controllo degli uffici per verificare la legittima fruizione, in un elenco di autorizzati: la White List.

Il sistema, che prevede la creazione di una White-List per ciascuna area pedonale, sarà utilizzato per il controllo degli accessi alla Crocetta, in via Vibò e in via Di Nanni, a Borgo Campidoglio e al Monte dei Cappuccini e non comporterà spese per gli aventi diritto.

Per chi avesse già sottoscritto un permesso Lilla per l’accesso all’isola pedonale della Crocetta è previsto un rimborso, secondo modalità che saranno comunicate in seguito.

La sperimentazione durerà un anno.

