Piemonte, al via i saldi estivi: partenza fissata per sabato 5 luglio

PIEMONTE – Scatteranno sabato 5 luglio i tanto attesi saldi estivi in Piemonte. Come da tradizione, le vendite di fine stagione prenderanno il via il primo sabato di luglio, coinvolgendo l’intero territorio regionale.

L’ufficializzazione delle date è arrivata nei giorni scorsi tramite una comunicazione del settore Commercio della Regione Piemonte, che ha confermato anche la durata complessiva degli sconti: saranno otto settimane, non necessariamente consecutive, la cui articolazione potrà essere stabilita dai singoli Comuni.

La nota regionale chiarisce inoltre un importante aspetto normativo: nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi, è fatto divieto di effettuare vendite promozionali per tutti quegli articoli considerati stagionali o legati alla moda, la cui mancata vendita entro un certo periodo comporterebbe un significativo deprezzamento.

