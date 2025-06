Khaby Lame fermato a Las Vegas per visto scaduto: è già ripartito dagli USA

LAS VEGAS – È bastata una scadenza dimenticata per trasformare un problema burocratico in un caso internazionale: Khaby Lame, star di TikTok seguita da milioni di fan in tutto il mondo, è stato fermato dalle autorità dell’immigrazione statunitense a Las Vegas per essere rimasto oltre i termini del suo visto turistico.

Lame, originario del Senegal ma naturalizzato italiano, era entrato negli Stati Uniti lo scorso 30 aprile. Al momento del controllo, il visto risultava scaduto da alcuni giorni. A confermarlo è stato un portavoce dell’ufficio immigrazione, già oggetto in questi giorni di forti polemiche e proteste a livello nazionale.

“Lame è entrato negli Stati Uniti il 30 aprile e ha superato i termini del suo visto”, si legge nel comunicato.

Il tiktoker, che nel frattempo non ha interrotto le pubblicazioni sui suoi profili, avrebbe lasciato il Paese il 6 giugno. Secondo fonti vicine all’entourage, si troverebbe ora in Canada, dove è giunto in aereo dalla stessa Las Vegas.

Il ruolo dell’influencer trumpiano

A rilanciare per primo la notizia è stato Bo Loudon, giovane influencer statunitense vicino ai circoli pro-Trump e amico di Barron Trump, il figlio dell’ex presidente. Su X, Loudon ha definito Lame “un immigrato illegale di estrema sinistra”. Secondo alcune versioni non confermate, sarebbe stato proprio Loudon a segnalare la presenza del creator sul suolo americano.

Un episodio che, pur rientrando nei normali procedimenti di immigrazione, ha assunto una dimensione politica e mediatica, alimentando il dibattito sull’accesso e la permanenza negli Stati Uniti, soprattutto per figure pubbliche provenienti dall’estero.

