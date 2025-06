A Torino stanno cancellando il murales dedicato ad Emanuele Artom

TORINO – Un alone di mistero aleggia in Via Emanuele Artom, dove il murales a lui dedicato, nei perimetri della biblioteca civica Pavese, è in fase di tinteggiatura.

L’opera era stata inaugurata nel 2016, ed era stata realizzata da Margherita Bobini e Andrea Gritti.

Artom è morto nel 1944: partigiano ed ebreo, a soli 29 anni ha perso la vita, ucciso dalle SS.

Non è ancora chiara la motivazione per cui stiano cancellando il Murale a lui dedicato: decisione volontaria o errore da parte della ditta appaltatrice?

