Referendum su lavoro e cittadinanza: urne aperte fino a lunedì alle 15, cinque i quesiti su lavoro e cittadinanza

TORINO – Sono oltre tre milioni e seicentomila i piemontesi chiamati alle urne in queste ore per esprimersi su cinque quesiti referendari. Si vota oggi, domenica, fino alle 23, e domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio in diretta.

I referendum riguardano quattro temi legati al lavoro e uno sulla cittadinanza. Gli elettori riceveranno cinque schede, ciascuna con la possibilità di votare “Sì” per abrogare la norma oppure “No” per mantenerla.

I cinque quesiti nel dettaglio

Scheda verde – Contratti a tutele crescenti: si propone l’abrogazione di una norma del Jobs Act, per ripristinare il diritto al reintegro in caso di licenziamento illegittimo. Scheda arancione – Indennità per licenziamento: si mira a eliminare il tetto massimo all’indennizzo per i lavoratori di aziende con meno di 15 dipendenti, lasciando piena discrezionalità al giudice. Scheda grigia – Contratti a termine: il quesito chiede di abrogare alcune norme del Decreto Legislativo 81/2015, che regolano i contratti a tempo determinato e i limiti per proroghe e rinnovi. Scheda rosso rubino – Sicurezza sul lavoro: si punta ad abrogare la norma che esclude la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in caso di infortuni legati a rischi specifici. Scheda gialla – Cittadinanza per stranieri: la proposta vuole ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale richiesto per richiedere la cittadinanza italiana, mantenendo gli altri requisiti.

Cosa serve per votare

Per recarsi al voto occorrono un documento d’identità valido e la tessera elettorale. In caso di smarrimento, gli uffici elettorali e le anagrafi comunali rimarranno aperti in via straordinaria durante il weekend.

Il referendum sarà valido solo se andrà a votare almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.

