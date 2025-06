Lapo Elkann riceve la Medaglia al Merito della Solidarietà Municipale di Cascais

TORINO – In occasione delle celebrazioni ufficiali della Festa del Comune, il Comune di Cascais, in Portogallo, ha deciso di conferire a Lapo Elkann la prestigiosa Medaglia al Merito della Solidarietà Municipale, in riconoscimento del suo impegno concreto e continuo a favore della comunità di Cascais, in cui la moglie Joana Lemos Elkann è radicata fin dall’infanzia.

Con questo premio, il Comune esprime la sua “profonda gratitudine e il riconoscimento per il contributo di Lapo Elkann allo sviluppo di iniziative socialmente rilevanti per il territorio, da quando la Fondazione LAPS opera in Portogallo sotto la presidenza di Joana”.

“Desidero ringraziare il Comune di Cascais, esempio di impegno civico e sociale, per questo prestigioso premio, che sono molto onorata di ricevere. Sono profondamente legato a questa città e a tutto il Portogallo, il Paese di mia moglie, che mi ha accolto con entusiasmo e mi ha sempre dato tutto il suo amore”, ha dichiarato Lapo Elkann.

“Questo premio – ha concluso Lapo – deve essere condiviso con Joana, che ha lavorato con grande impegno e dedizione al mio fianco a favore della comunità locale attraverso la rappresentanza di Fondazione LAPS in Portogallo”.

