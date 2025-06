Comolli conferma: Tudor sarà l’allenatore della Juve nella prossima stagione

TORINO – Igor Tudor sarà l’allenatore della Juventus per la stagione 2025-26, non solo quindi per l’imminente mondiale per club. Lo ha ufficializzato il nuovo Direttore Generale Damien Comolli nella conferenza stampa di presentazione della sua nuova avventura alla Juve.

Comolli ha anche detto che Giorgio Chiellini sarà direttore della Football Strategy, un nuovo settore societario creato ad hoc che si occuperà della strategia di tutta la parte sportiva, dalle giovanili alla prima squadra.

Al gruppo dirigente, ha detto Comolli, mancano ancora due figure, che saranno individuate nei prossimi giorni. Chiellini, ha poi specificato il nuovo Dg, non si occuperà di mercato.

