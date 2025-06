TORTONA – Un’abitazione trasformata in un salone di bellezza completamente abusivo. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Tortona durante un controllo effettuato nei giorni scorsi congiuntamente al personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Alessandria.

All’interno della casa, la titolare – priva di qualsiasi titolo abilitante e non iscritta ad alcun albo professionale – aveva allestito un vero e proprio studio estetico, attrezzato con lettini, lampade speciali, strumenti per manicure e ceretta, apparecchiature per pediluvio, massaggiatori e un lavatesta professionale. L’attività, ben avviata e frequentata da una clientela abituale, era però del tutto sconosciuta al Fisco.

Durante il blitz, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto un’agenda con appuntamenti e incassi registrati, ma senza alcun rilascio di ricevute fiscali. Oltre all’evasione fiscale, gli operatori del S.I.S.P. hanno rilevato la mancanza di adeguate misure igienico-sanitarie, potenzialmente pericolose per la salute dei clienti.

Nei confronti della donna sono stati avviati accertamenti fiscali per ricostruire l’ammontare delle imposte evase, mentre sono già scattate sanzioni amministrative per l’esercizio abusivo della professione e per l’assenza delle autorizzazioni comunali richieste.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell’indagata sarà definitivamente accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

