Scontro sull’A26 tra due auto e un furgoncino: una donna è morta

VILLANOVA MONFERRATO – Un violento scontro si è verificato oggi nel primo pomeriggio sull’autostrada A26 Genova-Gravellona, nel tratto compreso tra il casello di Casale Monferrato Nord e la diramazione Stropiana-Santhià, nel territorio di Villanova Monferrato. Sono state coinvolte due auto e un furgoncino.

Nell’impattto è deceduta una donna di 67 anni, mentre altre due persone sono rimaste ferite in maniera lieve. Sul luogo dello scontro, oltre ai soccorsi via gomma, è intervenuto anche l’elisoccorso. Purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Lo scontro ha inevitabilmente causato forti rallentamenti e code lungo la carreggiata nord della A26

