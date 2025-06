Festa di fine anno scolastico si trasforma in incubo: intossicazione alimentare per 28 persone nel Canavese

IVREA – Quella che doveva essere una serata di festa e spensieratezza si è trasformata in un vero e proprio incubo per una trentina di persone. Durante una cena organizzata per celebrare la fine dell’anno scolastico in un noto locale del Basso Canavese, ben 28 partecipanti — tra cui anche tre bambini — sono stati colpiti da un’intossicazione alimentare.

All’evento erano presenti circa novanta persone. I primi sintomi sono comparsi già nelle ore successive alla cena: vomito, nausea, dissenteria e, in alcuni casi, febbre. Una persona, in condizioni più critiche, si è dovuta rivolgere al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea.

In totale, secondo quanto emerso finora, sono 25 gli adulti e 3 i minori che hanno manifestato sintomi compatibili con una sospetta intossicazione alimentare. La situazione ha destato immediatamente l’attenzione delle autorità sanitarie.

L’Asl To4 ha avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare le cause dell’episodio. Non è escluso che vengano effettuate analisi sui campioni alimentari, qualora disponibili, e verifiche sul locale coinvolto.

Al momento, nessuna ipotesi ufficiale è stata confermata, ma l’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza del rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie nella ristorazione, soprattutto in occasioni che coinvolgono un numero elevato di persone.

