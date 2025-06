Chiude la commessa nello sgabuzzino, rapina la gioielleria e se ne va: rapinatore latitante ad Alessandria

ALESSANDRIA – Rapina in centro ad Alessandria nel pomeriggio di ieri. In una di corso Roma, un uomo a volto coperto ha minacciato la commessa in servizio e si è fatto consegnare l’incasso. Prima di scappare però ha strattonato la donna e l’ha rinchiusa nello sgabuzzino. La negoziante è in buone condizioni fisiche, il rapinatore non è ancora stato rintracciato.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese