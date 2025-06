Nizza Monferrato in vetta al cuore degli italiani: il Santuario salesiano vince il censimento FAI

PIEMONTE – È un luogo piemontese a conquistare il gradino più alto del podio del 12° censimento de “I Luoghi del Cuore”, l’iniziativa del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che raccoglie ogni due anni segnalazioni da tutta Italia per tutelare i luoghi più amati del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale.

Con 72.050 voti, il Santuario di Nostra Signora delle Grazie di Nizza Monferrato, nell’Astigiano, è risultato il bene più votato a livello nazionale. Il santuario è un simbolo della tradizione salesiana, profondamente legato alla figura di San Giovanni Bosco, che lo salvò dall’abbandono nel 1877 per farne la casa madre della sua Congregazione.

Il Piemonte, grazie a questa vittoria, ottiene per la prima volta il primato assoluto nel censimento, che quest’anno ha visto una partecipazione record: oltre 2,3 milioni di voti raccolti in tutta Italia e 221 luoghi che hanno superato la soglia minima per accedere al bando per finanziamenti alla valorizzazione.

Il successo del Santuario nicese è frutto di una mobilitazione estesa ben oltre i confini regionali: scuole salesiane di tutto il mondo, dall’India al Messico, si sono attivate per sostenere la candidatura, a dimostrazione dell’attualità e della forza del messaggio educativo di Don Bosco.

Ma il Piemonte non si ferma a Nizza Monferrato. In nona posizione nazionale si è classificata la Chiesa di San Giacomo della Vittoria di Alessandria, con 26.748 voti, segno dell’attenzione crescente che le comunità locali stanno dimostrando verso i propri beni culturali.

A sottolineare il valore di questa edizione è il presidente del FAI Marco Magnifico, che ha dedicato il censimento proprio a Don Bosco, “instancabile e civile educatore”, mentre Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, ha parlato di un traguardo “che conferma la validità del progetto, entrato ormai nella tradizione italiana”.

In questa edizione, il FAI mette a disposizione 700.000 euro per progetti di recupero: 70.000 euro andranno al Santuario vincitore, a fronte della presentazione di un piano concreto di restauro o valorizzazione culturale.

La classifica piemontese dei primi 15 luoghi più votati:

POS. NAZ. POS. REG. COMUNE LUOGO DEL CUORE TOTALE VOTI 1 1 Nizza Monferrato (AT) Nostra Signora delle Grazie 72.050 9 2 Alessandria Chiesa di San Giacomo della Vittoria 26.748 16 3 San Salvatore Monferrato (AL) Torre Paleologa 20.547 26 4 Acqui Terme (AL) Acqui e l’Acquese 17.036 33 5 Acqui Terme (AL) La Valle Bormida e il suo fiume 11.733 39 6 Alessandria Palazzo Ghilini Alessandria 10.317 53 7 Villanova Monferrato (AL) Mulino della Costa 7.967 58 8 Frinco (AT) Castello di Frinco 7.217 60 9 Ovada (AL) La Valle del Torrente Orba 7.071 66 10 Balme (TO) Pian della Mussa 6.807 82 11 Alessandria Complesso monumentale di Marengo 6.242 84 12 Valenza (AL) Oratorio di San Bartolomeo 6.074 88 13 Villar San Costanzo (CN) Santuario di San Costanzo al Monte 5.648 93 14 Alessandria Scuola Media Andrea Vochieri 5.494 95 15 Tortona (AL) Oratorio di San Rocco 5.389

Anche altri luoghi piemontesi che hanno superato i 2.500 voti minimi potranno candidarsi al bando, aperto fino all’11 settembre, contribuendo così alla valorizzazione del patrimonio meno noto, ma fortemente identitario, delle nostre comunità.

