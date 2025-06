Programmata per venerdì 20 giugno la riapertura del Colle del Nivolet: in azione i mezzi spazzaneve

COLLE DEL NIVOLET –Occorrerà attendere il completamento delle operazioni di messa in sicurezza dell’arteria per la riapertura del tratto a quota più alta della Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet, tra il lago Serrù e il Rifugio Savoia. Nel tratto in questione lo sgombero della neve è stato pressoché completato dal personale e dai mezzi del Circolo di Pont Canavese della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino, che hanno affrontato un manto nevoso tuttora consistente. La messa in sicurezza della Provinciale 50 prevede il controllo dello stato del manto stradale, della segnaletica e dei paracarri e la rimozione delle masse nevose eventualmente staccatesi dai muri di neve ancora presenti sui due lati della carreggiata.

La data ragionevolmente ipotizzabile per la riapertura totale della SP 50 è quella di venerdì 20 giugno .

La galleria mostra lo stato del manto nevoso incontrato all’inizio della settimana tra il lago Serrù e il Colle del Nivolet e il lavoro compiuto dal personale e dai mezzi della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino per liberare completamente la strada di alta quota.

