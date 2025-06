Richiamo di alcuni lotti di “Tartufi dolci al caramello e nocciole salate” a marchio Antica Torroneria Piemontese

GRINZANE CAVOUR – Golosità dal 1885 srl, società della famiglia Sebaste di Grinzane Cavour, ha comunicato il richiamo di alcuni lotti del prodotto “Tartufi dolci al caramello e nocciole salate”, a marchio Antica Torroneria Piemontese.

Il richiamo è stato disposto in seguito a una segnalazione delle autorità belghe riguardante un semilavorato a base di cioccolato fornito da Barry Callebaut, risultato positivo alla presenza di salmonella in un controllo effettuato dalle autorità turche al confine con il loro paese. Barry Callebaut ha successivamente effettuato analisi interne, che non hanno rilevato variazioni rispetto agli standard di sicurezza e qualità alimentare.

Golosità dal 1885 srl ha condotto analisi microbiologiche sulla materia prima a magazzino, su tutti i lotti coinvolti e sulle linee di produzione, senza riscontrare anomalie. Tuttavia, a scopo precauzionale, ha deciso di richiamare dalla vendita i prodotti appartenenti al lotto specifico di cioccolato bianco al caramello, informando del richiamo il Ministero della Salute.

L’amministratore delegato Matteo Rossi Sebaste ha dichiarato che, nonostante i risultati negativi delle analisi interne, si è preferito procedere con il richiamo per garantire la tutela dei consumatori.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese