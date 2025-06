Allerta gialla per temporali e caldo da bollino rosso in Piemonte: i dettagli

TORINO – Come avevamo già anticipato, la prima ondata di calore del 2025 in Piemonte porta con sé anche temporali e nubifragi accompagnati da grandine.

Per questo motivo Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla per temporali valida per oggi e domani. Dal pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali anche di forte intensità a ridosso dei rilievi alpini sudoccidentali e nordoccidentali, in possibile successivo sconfinamento alle pianure. Tali fenomeni potranno essere associati a nubifragi e grandinate anche di medie dimensioni; esaurimento nella notte. Da domani nuova instabilità pomeridiana sulle Alpi.

Le temperature tuttavia si manterranno molto elevate. In questi giorni, infatti, un promontorio anticiclonico si alza progressivamente dall’Algeria verso l’Europa centrale fino alla Scandinavia, portando giornate tipicamente estive sul Piemonte e sull’Italia tutta, con quota dello zero termico intorno ai 4200-4400 m e temperature al di sopra della media del periodo, con punte massime fino ai 33-35 °C in pianura.

Il livello di pericolo di questa ondata di calore per la nostra regione si alza fino al livello 3 rosso per le giornate di oggi, 13 giugno, 14 e 15 giugno. Il bollino rosso indica disagio bioclimatico elevato e persistente da almeno 3 giorni con possibili effetti negativi.

