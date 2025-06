In Piemonte intensificato il monitoraggio dopo il bombardamento di alcuni siti nucleari iraniani

TORINO – Arpa Piemonte fa sapere di aver intensificato, a titolo precauzionale, le attività di monitoraggio ambientale della radioattività nel particolato atmosferico, incrementando la sensibilità delle misure presso la stazione di Ivrea.

Una misura adottata in seguito agli eventi bellici che hanno coinvolto i siti nucleari iraniani e alla conseguente possibile contaminazione radioattiva. Nella notte, infatti, Israele ha messo in atto una serie di bombardamenti contro l’Iran. Sono stati colpiti un centinaio di obiettivi in tutto il Paese, tra cui diversi siti nucleari, con l’obiettivo di indebolire l‘apparato militare di Teheran e danneggiare profondamente il programma nucleare iraniano.

Per quanto riguarda la nostra regione

I livelli di radioattività registrati attualmente in Piemonte sono nella norma.

Scrive Arpa.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese