Dimessi nove consiglieri di Trecate, Federico Binatti deve lasciare la carica di sindaco

TRECATE – Rivoluzione al comune di Trecate, anche se da mesi c’erano tutti i segnali: Federico Binatti, eletto nel 2021, deve lasciare il suo posto da primo cittadino per la dimissione di nove consiglieri di cui tre della maggioranza.

Oltre al suo ruolo di sindaco della seconda città della provincia di Novara, ne era anche il presidente in carica.

Protocollate le dimissionie data comunicazione alla Prefettura, che dovrà decidere sul commissario per mandare avanti i lavori della Giunta.

Binatti, 42 anni, al suo secondo mandato e appartenente a Fratelli d’Italia, negli ultimi mesi ha vissuto un crescente isolamento all’interno del partito. Al congresso cittadino più recente, gli iscritti erano appena una decina. Eletto nell’ottobre 2021, il suo mandato è stato segnato da numerosi colpi di scena, tra cui frequenti riassegnazioni delle deleghe. Emblematico il caso di un vicesindaco, nominato e poi revocato nell’arco di 24 ore, che ha fatto ricorso al Tar, vincendo la causa e ottenendo anche un risarcimento.

In provincia, invece, sarà sostituito da Andrea Crivelli, vicepresidente in carica e consigliere comunale di maggioranza a Novara. Crivelli assolverà ai suoi compiti per 90 giorni fino alle prossime elezioni.

