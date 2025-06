Harvard University sceglie Torino per la sua Summer School su bellezza, comunità e innovazione

TORINO – Nel pieno del dibattito internazionale sull’accesso degli studenti stranieri negli Stati Uniti, Harvard University sceglie Torino come sede principale della Summer School “Beauty, Community and Innovation”. Il programma intensivo si svolgerà dal 16 giugno al 3 luglio, coinvolgendo una trentina di studenti internazionali in un percorso formativo d’eccellenza.

Fulcro dell’iniziativa sarà l’Istituto Scienza Nuova, centro di ricerca congiunto del Politecnico di Torino e dell’Università di Torino, diretto dal filosofo Maurizio Ferraris. Qui si concentrerà la maggior parte delle attività: lezioni, seminari, workshop, proiezioni cinematografiche e visite guidate, tutte in lingua inglese.

Ideata e diretta dal Prof. Francesco Erspamer (Harvard, Department of Romance Languages), la Summer School esplora il concetto di bellezza non solo in chiave estetica, ma come strumento di relazione, cura e trasformazione sociale, in dialogo con i temi della comunità e dell’innovazione.

Torino sarà il cuore pulsante di un programma accademico articolato e internazionale, arricchito da incontri con esperti, momenti di confronto interdisciplinare e un’attenzione particolare al patrimonio culturale e urbano della città. Sono previste anche sessioni complementari a Siena e al centro Barycentro di Trento, ma sarà Torino a ospitare il nucleo centrale dell’esperienza formativa, confermandosi punto di riferimento per la ricerca e la formazione globale.

Agli studenti partecipanti verranno attribuiti 8 crediti universitari per un percorso che unisce contenuti teorici, esperienze sul campo e scambi interculturali.

