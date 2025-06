Quando e dove vedere in tv le partite della Juventus al Mondiale per Club

TORINO – Il 15 giugno prenderà il via negli Stati Uniti il Mondiale per Club 2025, una delle competizioni più attese della stagione calcistica internazionale. A sfidarsi saranno 32 squadre divise in otto gironi, con le prime due classificate di ogni gruppo che accederanno alla fase a eliminazione diretta. Per l’Italia, lo sapete, saranno impegante Juventus e Inter.

Il percorso della Juventus nel girone

La Juventus esordirà giovedì giugno alle ore 3 del mattino italiane (21:00 locali), affrontando l’Al Ain, squadra emiratina che rappresenta una sfida da non sottovalutare. La gara sarà trasmessa in diretta su Dazn e in chiaro su Italia 1, garantendo così grande visibilità al pubblico italiano.

Domenica 22 giugno, alle ore 18 italiane, i bianconeri sfideranno il Wydad Casablanca, una delle squadre più forti del continente africano. Anche questa partita sarà trasmessa su Dazn e Italia 1. L’ultimo impegno del girone della Juventus sarà giovedì 26 giugno contro il Manchester City. Il match sarà visibile su Dazn e Canale 5 alle 21 italiane, un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio.

Juventus, tra sogni di gloria e sfide complicate

La Juventus arriva a questa competizione con la voglia di riscatto dopo una stagione decisamente deludente. Il Mondiale per Club rappresenta un’occasione importante per rilanciare l’immagine internazionale del club e iniziare a capire cosa vorrà fare Tudor, appena confermato sulla panchina bianconera, per la prossima stagione. I tifosi bianconeri attendono con entusiasmo il debutto, sperando che la squadra possa esprimersi al meglio anche contro avversari internazionali di alto livello.

Dove vedere le partite del Mondiale per club in tv

Tutti i 63 match del Mondiale per Club saranno trasmessi in diretta e in chiaro da Dazn, che offrirà la visione sia agli abbonati sia gratuitamente a chi si iscriverà alla piattaforma o all’app. Mediaset trasmetterà in co-esclusiva una partita al giorno in chiaro tra le più interessanti della giornata, sulle reti Canale 5, Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.

Tutti i gironi del Mondiale per club

Girone A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

Girone B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

Girone C: Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

Girone D: Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Los Angeles FC

Girone E: River Plate, Urawa Red Diamonds, INTER, Monterrey

Girone F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi

Girone G: Manchester City, Wydad, Al Ain, JUVENTUS

Girone H: Real Madrid, Salisburgo, Al-Hilal, Pachuca

Tutte le partite del Mondiale per club con gli orari

Le partite dei gironi (ora italiana)

Al Ahly-Inter Miami, 15 giugno ore 02.00

Bayern Monaco-Auckland City, 15 giugno ore 18.00

PSG-Atletico Madrid, 15 giugno ore 21.00

Palmeiras-Porto, 16 giugno ore 00.00

Botafogo-Seattle Sunders, 16 giugno ore 04.00

Chelsea-Los Angeles FC, 16 giugno ore 21.00

Boca Juniors-Benfica, 17 giugno ore 00.00

Flamengo-Esperance, 17 giugno ore 03.00

Fluminense-Borussia Dortmund, 17 giugno ore 18.00

Ulsan-Mamelodi Sundowns, 17 giugno ore 18.00

River Plate-Urawa, 17 giugno ore 21.00

Monterrey-Inter, 18 giugno ore 03.00

Manchester City-Wydad, 18 giugno ore 18.00

Real Madrid-Al Hilal, 18 giugno ore 21.00

Pachuca-Salisburgo, 19 giugno ore 00.00

Al Ain-Juventus, 19 giugno ore 03.00

Palmeiras-Al Ahly, 19 giugno ore 18.00

Inter Miami-Porto, 19 giugno ore 21.00

Seattle Sunders-Atletico Madrid, 20 giugno ore 00.00

PSG-Botafogo, 20 giugno ore 03.00

Benfica-Auckland City, 20 giugno ore 18.00

Flamengo-Chelsea, 20 giugno ore 20.00

Los Angeles FC – Esperance, 21 giugno ore 00.00

Bayern Monaco-Boca Juniors, 21 giugno ore 03.00

Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21 giugno ore 18.00

Inter-Urawa, 21 giugno ore 21.00

Fluminense-Ulsan, 22 giugno ore 00.00

River Plate-CF Monterrey, 22 giugno ore 03.00

Juventus-Wydad, 22 giugno ore 18.00

Real Madrid-Pachuca, 22 giugno ore 21.00

Salisburgo-Al Hilal, 23 giugno ore 00.00

Manchester City-Al Ain, 23 giugno ore 03.00

Seattle Sounders-PSG, 23 giugno ore 21.00

Atletico Madrid-Botafogo, 23 giugno ore 21.00

Inter Miami-Palmeiras, 24 giugno ore 03.00

Porto-Al Ahly, 24 giugno ore 03.00

Benfica-Bayern Monaco, 24 giugno ore 21.00

Auckland City-Boca Juniors, 24 giugno ore 21.00

Esperance-Chelsea, 25 giugno ore 03.00

Los Angeles FC-Flamengo, 25 giugno ore 03.00

Mamelodi Sundowns-Fluminense, 25 giugno ore 21.00

Borussia Dortmund-Ulsan, 25 giugno ore 21.00

Urawa-CF Monterrey, 26 giugno ore 03.00

Inter-River Plate, 26 giugno ore 03.00

Juventus-Manchester City, 26 giugno ore 21.00

Wydad-Al Ain, 26 giugno ore 21.00

Al Hilal-Pachuca, 27 giugno ore 03.00

Salisburgo-Real Madrid, 27 giugno ore 03.00

Le partite a eliminazione diretta (ora italiana)

28 giugno 2025 – 1A VS 2B ore 18:00 (ottavi di finale)

28 giugno 2025 – 1C VS 2D ore 22:00 (ottavi di finale)

29 giugno 2025 – 1B VS 2A ore 18:00 (ottavi di finale)

29 giugno 2025 – 1D VS 2C ore 22:00 (ottavi di finale)

30 giugno 2025 – 1E VS 2F ore 21:00 (ottavi di finale)

1 luglio 2025 – 1G VS 2H ore 3:00 (ottavi di finale)

1 luglio 2025 – 1H VS 2G ore 21:00 (ottavi di finale)

2 luglio 2025 – 1F VS 2E ore 3:00 (ottavi di finale)

4 luglio 2025 – quarti di finale (una partita: ore 21)

5 luglio 2025 – quarti di finale (tre partite: ore 3, 18, 22)

8 luglio 2025 – semifinale ore 21:00

9 luglio 2025 – semifinale ore 21:00

13 luglio 2025 – finale ore 21:00

