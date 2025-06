Torino, le arcate dell’ex Moi pronte a rinascere: polo biotech a sud e centro sportivo a nord

TORINO – Dopo quasi vent’anni di stallo, le arcate dell’ex mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Torino, meglio conosciute come “ex Moi”, potrebbero finalmente trovare una nuova destinazione. È quanto emerso nei recenti Consigli comunali e nelle parole del sindaco Stefano Lo Russo, che ha parlato di un investimento «entro il 2025», con il sostegno della Compagnia di San Paolo.

Un triangolo dell’innovazione

Il progetto prevede la creazione di un “triangolo tecnologico” tra le Molinette, lo scalo Vallino e le storiche arcate di via Giordano Bruno, inaugurate nel 1933. Il piano si inserisce nella visione più ampia del Parco della Salute e mira alla realizzazione di un polo biotecnologico nell’area sud.

Centro sportivo nell’area nord

Per la parte nord, attualmente affidata alla Fondazione XX Marzo, è in corso una manifestazione d’interesse per la costruzione di un centro sportivo. «La destinazione rimarrà pubblica», ha assicurato l’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni.

Diciannove anni di attesa

Dalla fine delle Olimpiadi del 2006, molte le ipotesi circolate: museo del Torino FC, centro multidisciplinare, fino all’idea di frazionare gli spazi per diverse funzioni. Nessun progetto, però, era mai arrivato alla fase esecutiva.

Un nuovo inizio per l’ex Moi

«Così cominciamo a comporre quel puzzle di interventi che potrebbero ridare vita all’ex Moi», ha dichiarato il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, manifestando fiducia nella concreta ripartenza dell’area.

