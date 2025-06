Violenza in carcere a Torino: detenuta aggredisce compagna e poliziotta

TORINO – Ancora un episodio di violenza all’interno del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino. Giovedì 13 giugno, una detenuta si è scagliata prima contro un’altra reclusa e poi ha aggredito l’agente di polizia penitenziaria intervenuta per fermarla.

A rendere nota la vicenda è il Sappe, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Secondo quanto riferito da Vicente Santilli, segretario regionale del sindacato, la donna – già nota per comportamenti aggressivi e problemi psichiatrici – avrebbe colpito la compagna di cella per futili motivi. Subito dopo, ha aggredito anche la poliziotta in servizio.

Agente ferita, chiesto il trasferimento

L’agente ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Il sindacato sottolinea come episodi di questo tipo siano ormai quotidiani nelle carceri piemontesi, dove sono presenti oltre 4.500 detenuti.

“Chi aggredisce un poliziotto aggredisce lo Stato – ha dichiarato Donato Capece, segretario generale del Sappe –. Serve una risposta ferma, anche valutando il trasferimento in strutture come quelle nelle isole, ad esempio Pianosa”.

