Le Gru, via al maxi ampliamento da 80 milioni: nuove aree food, negozi e parcheggi entro il 2027

GRUGLIASCO – Klépierre Italia annuncia l’avvio del progetto di estensione del centro commerciale Le Gru, uno dei principali poli commerciali del Nord Italia, a Grugliasco. L’intervento rappresenta una nuova fase di sviluppo per la struttura, già protagonista negli ultimi anni di un importante programma di riqualificazione.

Il progetto si inserisce infatti in un percorso di investimenti avviato nel 2020 e concluso nel 2025 con il completamento del piano di refurbishment, che ha interessato le principali aree del centro, dalle piazze interne alle gallerie commerciali. Ora, con l’estensione, Klépierre punta a rafforzare ulteriormente il ruolo de Le Gru come destinazione di riferimento per shopping, ristorazione e intrattenimento.

7.700 metri quadrati in più e 32 nuove attività

L’ampliamento prevede la realizzazione di circa 7.700 metri quadrati di nuova superficie commerciale (GLA), con l’arrivo complessivo di 32 nuove unità. Le prime aperture sono previste dalla fine del 2026, mentre il completamento progressivo delle varie fasi è atteso entro il 2027.

Nel dettaglio, il progetto include una nuova food court da circa 3.000 metri quadrati con 18 insegne e spazi dedicati a eventi e socialità, e un’area commerciale di circa 4.700 metri quadrati che ospiterà 14 nuovi negozi.

Tra i brand già confermati o in arrivo figurano Dyson, Dan John, Lovisa, Medi Market, Normal e Goovi, insieme a nuove aperture come il Nuovo Mercato.

Prevista anche la realizzazione di un secondo parcheggio pluripiano, pensato per migliorare l’accessibilità e sostenere l’aumento dei flussi di visitatori.

Architettura sostenibile e spazi più luminosi

Il progetto è stato sviluppato dallo studio internazionale H2G e ingegnerizzato dallo studio di ingegneria PlannIng, mentre la realizzazione è affidata all’impresa SECAP.

L’impostazione architettonica punta su una maggiore apertura verso l’esterno, grazie a tre grandi coperture vetrate che renderanno gli spazi più luminosi e percepiti come più ariosi, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva dei visitatori.

Il progetto segue inoltre criteri ESG e mira al conseguimento della certificazione BREEAM con livello “Excellent”, integrando soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale e l’efficienza energetica.

Un investimento da 115 milioni per il territorio

L’operazione complessiva vale 115 milioni di euro: 80 milioni sono destinati alla nuova estensione, mentre 35 milioni erano già stati investiti nelle fasi di riqualificazione tra il 2020 e il 2025.

Secondo Klépierre, l’intervento avrà ricadute significative sul territorio, sia in termini occupazionali sia per l’indotto economico, rafforzando ulteriormente il ruolo de Le Gru come polo commerciale e sociale dell’area torinese.

“Con l’avvio del progetto di estensione di Le Gru inauguriamo una nuova fase di sviluppo”, ha dichiarato Luis Pires, Country Manager Italia di Klépierre. “Questo intervento ci permette di rafforzare l’offerta commerciale e di ristorazione, rispondendo all’evoluzione dei consumi e consolidando il centro come punto di riferimento per il territorio”.

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