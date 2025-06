Oltre 30.000 presenze in due giorni in piazza Castello a Torino per il Kiss Kiss Way

TORINO – Grande successo per il Kiss Kiss Way – we live. you play, il concerto gratuito organizzato da Radio Kiss Kiss in piazza Castello.

Nonostante le temperature infuocate, nel capoluogo piemontese sono state ben oltre 30.000 le presenze in due giorni; un ritorno della musica live in uno dei luoghi simbolo della città e anche un momento storico per Torino: da anni, infatti, non si svolgevano eventi musicali estivi in Piazza Castello.

Protagonisti della serata alcuni tra i nomi più amati della scena musicale italiana: Baby K, BNKR44, Capo Plaza, Coma Cose, Fred De Palma, Gaia, Ghali, Paola Iezzi, Fabio Rovazzi, Dani Faiv, Planet Funk, Serena Brancale, Settembre, The Kolors e, a sorpresa, Willie Peyote. Sul palco, a condurre l’evento Pippo Pelo e Adriana, Marco e Raf e Marta e Alfiodi Radio Kiss Kiss. Una lineup variegata e attualissima che ha fatto cantare e ballare migliaia di persone per oltre tre ore. Il pubblico, infatti, ha risposto con entusiasmo, partecipando attivamente a ogni esibizione e trasformando la piazza in un’unica, grande festa collettiva.

Durante le due giornate dell’evento, sabato 14 e domenica 15 giugno, si sono svolte attività al Play Village Kiss Kiss, un mix di musica live, dj set degli speaker, intrattenimento, interviste agli artisti e interazione con il pubblico direttamente da Casa Kiss Kiss.

Il Play Village Kiss Kiss è stato il cuore pulsante del pre-show: un punto d’incontro dinamico tra emittente, partner e pubblico, dove non sono mancati musica, giochi, attività di brand activation e momenti di intrattenimento per tutte le età. E proprio dal Villaggio si potevano vincere i biglietti per il concerto, che era sold out già dal 5 giugno, a conferma dell’altissimo interesse e dell’affetto verso il progetto.

