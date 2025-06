Dal 3 al 6 luglio la prima edizione del Vertigo Summer Festival Cocconato

COCCONATO D’ASTI – la prima edizione del Vertigo Summer Festival Cocconato, dal 3 al 6 luglio 2025, trasformerà il borgo di Cocconato d’Asti in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare la manifestazione internazionale dedicata alle arti performative contemporanee ideata e prodotta da blucinQue Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo.

Il Festival

Sono attese nel borgo astigiano oltre quindici compagnie e artisti provenienti da tutto il mondo, per quattro giorni di spettacoli gratuiti tra circo contemporaneo, teatro fisico, musica dal vivo, magia e teatro di figura.

L’apertura del festival è affidata ad Andrea Loreni, funambolo dei record e artista unico nel suo genere. Loreni si esibirà giovedì 3 luglio alle ore 21, con Tracing the Sky, una camminata mozzafiato su un cavo d’acciaio sospeso a venti metri di altezza e lungo ottanta metri in piazza Giordano. Andrea Loreni è l’unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze, capace di unire abilità acrobatica e meditazione Zen nel suo lavoro. La giornata di apertura prosegue alle 21:30 con l’energia trascinante di Bandaradan: una parata musicale in stile gipsy, tra sonorità balcaniche, trombe squillanti e fisarmoniche.

Il festival si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione territoriale “Cocconato d’Asti – Verso il Villaggio Diffuso”, curato dalla Combriccola Marchetti. Nato dall’iniziativa di Alberto Marchetti, Leo Longo e Fabio Digilio, il progetto mira a valorizzare Cocconato – uno dei Borghi più belli d’Italia, noto come la “Riviera del Monferrato” – attraverso un modello innovativo che integra ospitalità, botteghe artigiane, attività culturali, produzioni locali e nuove forme di comunità. L’evento diventa così parte integrante di un percorso che coniuga arte, turismo e sviluppo sostenibile, contribuendo alla trasformazione del borgo in un villaggio diffuso vivo e accogliente, con un forte impatto sociale, economico e culturale.

Il festival è realizzato con il sostegno di Combriccola Marchetti, patron della kermesse, del MIC e di Fondazione Compagnia di San Paolo, e con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Asti e del Comune di Cocconato. Partner tecnico Cocconato Bell’e buono. Fondamentale il sostegno degli sponsor Cocchi, Molecola, Baladin, BBBell, S. Bernardo, Autolinee Giachino S.r.l.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese